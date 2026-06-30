Índice de confiança do consumidor nos EUA sobe a 91,2 em junho

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos elaborado pelo Conference Board subiu para 91,2 em junho, ante 90,6 em maio, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 30.

O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 94,4 neste mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O dado de maio foi revisado para baixo, de 93,1 originalmente.