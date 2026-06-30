Índice de confiança do consumidor nos EUA sobe a 91,2 em junho
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 11:10:00 Editado em 30.06.2026, 11:20:23
O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos elaborado pelo Conference Board subiu para 91,2 em junho, ante 90,6 em maio, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 30.
O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 94,4 neste mês.
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O dado de maio foi revisado para baixo, de 93,1 originalmente.