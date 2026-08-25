Índice de confiança do consumidor nos EUA recua a 89,4 em agosto

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O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pelo Conference Board, caiu para 89,4 em agosto, ante 90,2 em julho, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 25.

O resultado deste mês ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 90,2.

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O dado de julho foi revisado para baixo, de 90,8 originalmente.