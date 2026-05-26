Índice de confiança do consumidor nos EUA cai a 93,1 em maio
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 11:17:00 Editado em 27.05.2026, 01:33:30
O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos elaborado pelo Conference Board caiu para 93,1 em maio, ante 93,8 em abril, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 26. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice a 91,9 neste mês.
O dado de abril foi revisado para cima, de 92,8 originalmente.
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