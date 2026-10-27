Índice de confiança do consumidor nos EUA avança a 91,7 em outubro

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O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pelo Conference Board, subiu para 91,7 em outubro, ante 84,2 em setembro, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 27.

O resultado deste mês contraria a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam queda a 80,5.

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O dado de setembro foi revisado para cima, de 81,9 originalmente.