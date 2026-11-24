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O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pelo Conference Board, saltou para 103,3 em novembro, ante 91,9 em outubro, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 24.

O resultado deste mês ficou bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta a 92,2.

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O dado de outubro foi revisado para cima, de 91,7 originalmente.