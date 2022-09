Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

O índice de confiança do consumidor da zona do euro recuou de -25,3 em agosto a -28,8 na leitura preliminar de setembro, informou nesta quinta-feira a Comissão Europeia. O resultado veio pior do que o esperado por analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, a -25,6.

O nível mostrado pela leitura preliminar deste mês é o menor já registrado na série histórica do indicador, superando o resultado de -27,0 registrado em julho deste ano.