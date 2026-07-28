Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Índice de confiança do consumidor dos EUA recua a 90,8 em julho

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 11:13:00 Editado em 28.07.2026, 11:23:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pelo Conference Board, caiu para 90,8 em julho, ante 92,2 em junho, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 28. O resultado deste mês ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 92,1. O dado de junho foi revisado para cima, de 91,2 originalmente.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/CONFIANÇA/CONSUMIDOR/JULHO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV