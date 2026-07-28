Índice de confiança do consumidor dos EUA recua a 90,8 em julho

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pelo Conference Board, caiu para 90,8 em julho, ante 92,2 em junho, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 28. O resultado deste mês ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 92,1. O dado de junho foi revisado para cima, de 91,2 originalmente.