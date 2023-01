Índice de confiança do consumidor dos EUA cai a 107,1 em janeiro

Natália Coelho (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu de 109,0 em dezembro de 2022 (dado revisado) para 107,1 em janeiro de 2023. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam alta a 109,5.

continua após publicidade .

O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho caiu de 83,4 para 77,8 no mesmo período.

O Conference Board indica que o dado abaixo de 80 geralmente sinaliza recessão no próximo ano.

continua após publicidade .

Já o índice de condições atuais, com base na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais do mercado de trabalho e negócios, subiu de 147,4 para 150,9.