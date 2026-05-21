Índice de confiança do consumidor da zona do euro sobe a -19 em maio, mostra preliminar
Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 11:38:00 Editado em 21.05.2026, 11:48:55
O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu a -19,0 pontos em maio, ante -20,6 pontos em abril, segundo dados preliminares divulgados pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta quinta-feira, 21.
Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam -20,3 pontos neste mês.
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