Índice de confiança do consumidor da zona do euro sobe a -17,7 em junho

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O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu a -17,7 pontos em junho, ante -19 pontos em maio, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 22, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

O resultado, porém, veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a -17 pontos neste mês.