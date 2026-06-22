Índice de confiança do consumidor da zona do euro sobe a -17,7 em junho
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 12:00:00 Editado em 22.06.2026, 12:13:26
O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu a -17,7 pontos em junho, ante -19 pontos em maio, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 22, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).
O resultado, porém, veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a -17 pontos neste mês.
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