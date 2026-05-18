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Índice de confiança das construtoras nos EUA sobe a 37 em maio

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 11:35:00 Editado em 18.05.2026, 11:42:30
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O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, medido pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB, na sigla em inglês), subiu para 37 em maio, ante 34 em abril.

O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam ligeira alta do índice a 35 neste mês.

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Leituras abaixo de 50 indicam menor otimismo no setor de construção norte-americano.

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EUA/CONSTRUTORAS/CONFIANÇA/MAIO
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