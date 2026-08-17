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ECONOMIA

Índice de confiança das construtoras dos EUA sobe a 35 em agosto

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, medido pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB, na sigla em inglês), subiu para 35 em agosto, ante 34 em julho.

O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice para 33 neste mês.

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Leituras abaixo de 50, no entanto, indicam menor otimismo no setor de construção norte-americano.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/CONSTRUTORAS/CONFIANÇA/AGOSTO
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