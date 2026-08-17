Índice de confiança das construtoras dos EUA sobe a 35 em agosto
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
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O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, medido pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB, na sigla em inglês), subiu para 35 em agosto, ante 34 em julho.
O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice para 33 neste mês.
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