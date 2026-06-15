Índice de confiança das construtoras dos EUA cai a 35 em junho
Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 12:03:00 Editado em 15.06.2026, 12:13:30
O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, medido pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB, na sigla em inglês), caiu de 37 em maio para 35 em junho.
O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam ligeira queda do índice a 36,5 neste mês.
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