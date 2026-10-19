Índice de confiança das construtoras dos EUA cai a 29 em outubro
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, medido pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB, na sigla em inglês), caiu para 29 em outubro, ante 32 em setembro.
O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice para 31 neste mês.
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