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Índice de confiança da indústria sobe 3,0 pontos em junho, a 100,1 pontos, mostra FGV

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 08:17:00 Editado em 26.06.2026, 08:23:58
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O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE subiu 3,0 pontos em junho em comparação a maio, para 100,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 1,1 ponto, para 97,7 pontos.

"Em junho, a confiança da indústria subiu mais uma vez. Nas avaliações sobre o presente, nota-se continuidade do movimento de escoamento dos estoques, sobretudo nos setores relacionados a bens intermediários. Em relação ao futuro, a redução da incerteza associada ao conflito no Oriente Médio e a acomodação recente dos preços do petróleo contribuíram para uma recuperação do otimismo. Apesar da melhora da confiança, o ambiente segue complexo, com juros elevados e inflação ainda pressionada, fatores que podem limitar, o consumo de bens industriais ao longo do segundo semestre", comenta Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre.

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No detalhamento dos componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) avançou 3,4 pontos, para 102,1 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) subiu 2,7 pontos, para 98,3 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci) subiu 0,2 ponto porcentual em junho, para 83,0%.

A edição de junho de 2026 coletou informações entre os dias 1º e 24 deste mês. A próxima divulgação da Sondagem da Indústria ocorrerá em 27 de julho de 2026.

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FGV/ICI/JUNHO
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