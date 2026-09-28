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ECONOMIA

Índice de confiança da indústria medido pela FGV cai 2,4 pontos em setembro, a 91,3 pontos

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) caiu 2,4 pontos em setembro em comparação a agosto, para 91,3 pontos. Esta foi a terceira queda mensal consecutiva do indicador. Em médias móveis trimestrais, o ICI caiu 2,9 pontos, a 94,1 pontos.

Para o economista do FGV/Ibre Stéfano Pacini, o índice voltou a recuar com piora disseminada entre os segmentos e maior efeito sobre as expectativas. Segundo ele, em relação à situação atual, o resultado mantém os sinais de arrefecimento da demanda e de acúmulo de estoques observados nos últimos três meses, aumentando a possibilidade de ajustes na produção.

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À frente, as avaliações dos empresários sobre produção prevista reforçam a sinalização de continuidade do processo de desaceleração da atividade econômica ao longo do segundo semestre. "Apesar da resiliência do mercado de trabalho e de políticas de estímulo setoriais, as condições monetárias ainda restritivas e o ambiente de maior incerteza, que tende a crescer em períodos de eleições, seguem limitando uma recuperação mais consistente da confiança industrial", pondera.

No detalhamento dos componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) retraiu 1,3 ponto, para 93,6 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 3,4 pontos, para 89,2 pontos - menor nível desde novembro de 2025.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) avançou 0,3 ponto porcentual em setembro, para 83,2%.

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A coleta de dados para a edição de setembro de 2026 foi realizada entre os dias 1º e 24 do mês. A divulgação do próximo levantamento da Sondagem da Indústria ocorrerá em 28 de outubro de 2026.

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