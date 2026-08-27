Índice de confiança da indústria cai 3,5 pontos em agosto, a 93,7 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 3,5 pontos em agosto ante julho, para 93,7 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 1,1 ponto, para 97,0 pontos.

"Neste mês, a confiança da indústria teve sua maior queda desde agosto do ano passado. Nos primeiros meses desse segundo semestre, nota-se movimento de arrefecimento da demanda e novo acúmulo de estoques na maior parte dos segmentos. Setores relacionados a bens de capital e de consumo duráveis mantêm alguma resiliência devido a políticas setoriais, mas seguem sensíveis à política monetária", afirma Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.

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Segundo ele, o resultado também reflete uma perspectiva geral de desaceleração da atividade econômica e possíveis aumentos da incerteza com a intensificação dos debates sobre as eleições. "Apesar da estabilidade do mercado de trabalho e das políticas de estímulo setoriais, o cenário macro segue dividido, com juros elevados e pressão inflacionária, fatores determinantes para uma desaceleração da confiança", acrescenta.

No detalhamento dos componentes, o Índice de Situação Atual (ISA) retrocedeu 5,0 pontos, para 94,9 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 2,0 pontos, para 92,6 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) ficou estável em agosto, em 82,9%.

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A edição de agosto de 2026 coletou informações entre 1º e 24 de agosto. A próxima divulgação da Sondagem da Indústria ocorrerá em 27 de setembro de 2026.