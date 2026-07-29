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ECONOMIA

Índice de Confiança da Indústria cai 2,9 pontos em julho, a 97,2 pontos, afirma FGV

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 08:33:00 Editado em 29.07.2026, 08:44:00
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O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) caiu 2,9 pontos em julho em comparação a junho, para 97,2 pontos. Esta foi a maior queda desde setembro do ano passado. Em médias móveis trimestrais, o ICI subiu 0,4 ponto, a 98,1 pontos.

Segundo o economista do FGV/Ibre Stéfano Pacini, nota-se, no presente, um movimento de recomposição nos estoques após um primeiro semestre de normalização do indicador. A despeito de uma queda pontual na demanda, o nível ainda é satisfatório, com destaque para os setores relacionados a bens de consumo duráveis. Em relação ao futuro, porém, o resultado é atrelado ao aumento da instabilidade com as novas tarifas americanas.

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"A piora da confiança espalhada entre os setores acende um alerta para os próximos meses, em que se intensificarão os debates sobre as eleições, o que pode elevar o nível de incerteza. Em paralelo, o cenário macro segue dividido, com juros elevados e inflação ainda pressionada, contra políticas de estímulo setoriais e um mercado de trabalho estável", observa Pacini.

No detalhamento dos componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) caiu 2,2 pontos, para 99,9 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 3,7 pontos, para 94,6 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) recuou 0,1 ponto porcentual em julho, para 82,9%.

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A coleta de dados para a edição de julho de 2026 foi realizada entre os dias 1º e 24 do mês. A divulgação do próximo levantamento da Sondagem da Indústria ocorrerá em 27 de agosto de 2026.

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