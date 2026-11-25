O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 4,9 pontos em novembro, atingindo 85,8 pontos, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 25. Na média móvel trimestral, o indicador recuou 2,0 pontos, para 89,0 pontos.

A piora em novembro reflete uma forte deterioração das expectativas, segundo a Coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE, Ana Maria Castelo. Para ela, o setor de Edificações concentrou os sinais mais negativos, enquanto a Infraestrutura ainda manteve os níveis mais elevados de confiança, permanecendo no nível de "pessimismo moderado", ao contrário dos demais segmentos.

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"Apesar da piora, a utilização da capacidade permaneceu relativamente estável. Do mesmo modo, entre os quesitos que capturam as limitações aos negócios, a escassez de mão de obra qualificada se manteve no topo do ranking, indicando que a atividade corrente não reflete integralmente o pessimismo observado nas perspectivas empresariais", afirmou.

Castelo alertou, porém, que a piora acentuada nos indicadores sobre demanda e contratações previstas indica que as empresas estão menos confiantes quanto à continuidade do ciclo de crescimento.

Em novembro, o Índice de Situação Atual (ISA-CST) recuou 2,1 pontos, registrando 86,9 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-CST) caiu 7,7 pontos, para 84,9 pontos.

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O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da construção, por sua vez, subiu 0,5 ponto porcentual em novembro, para 77,5%. Os NUCIs de Mão de Obra e de Máquinas e Equipamentos avançaram 0,1 ponto porcentual, para 78,9% e 71,9%, respectivamente.