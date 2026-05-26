Índice de atividade nacional dos EUA sobe a +0,14 em abril
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 09:42:00 Editado em 26.05.2026, 09:55:05
O índice de atividade nacional dos Estados Unidos elaborado pelo Federal Reserve (Fed) de Chicago subiu para +0,14 em abril, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta terça-feira, 26. O resultado de março foi revisado de -0,20 para -0,15. O resultado acima a zero significa que a economia americana segue se expandindo acima da média histórica.