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ECONOMIA

Índice de atividade nacional dos EUA sobe a -0,02 em junho

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 14:48:00 Editado em 23.07.2026, 14:59:59
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O índice de atividade nacional dos Estados Unidos elaborado pelo Federal Reserve (Fed) de Chicago subiu para -0,02 em junho, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta quinta-feira, 23. O resultado de maio foi revisado para baixo, de -0,10 para -0,19. O resultado abaixo de zero significa que a economia americana se expande abaixo da média histórica.

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