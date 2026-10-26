Índice de atividade nacional dos EUA elaborado pelo Fed de Chicago sobe a +0,07 em setembro

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O índice de atividade nacional dos Estados Unidos, elaborado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, subiu para +0,07 em setembro, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta segunda-feira. A leitura de agosto foi revisada para -0,08.

O resultado acima a zero significa que a economia americana segue se expandindo acima da média histórica.