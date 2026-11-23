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O índice de atividade nacional dos Estados Unidos, elaborado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, caiu para -0,06 em outubro, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta segunda-feira, 23. A leitura de setembro foi revisada para +0,05.

O resultado inferior a zero significa que a economia norte-americana está se expandindo abaixo da média histórica.