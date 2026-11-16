Índice de Atividade Econômica do Banco Central cai 0,25% em setembro ante agosto

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,25% em setembro, na comparação com agosto, na série com ajuste sazonal, informou a autoridade monetária nesta segunda-feira, 16. Em agosto, o indicador subiu 0,12% (revisado, de 0,34%).

O recuo em setembro foi menos intenso do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava queda de 0,30%. As estimativas do mercado iam de contração de 0,80% a expansão de 0,20%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No mês, o índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, caiu 0,19%, após alta de 0,12% (revisado, de 0,33%) no mês anterior. O indicador próprio da agropecuária, por outro lado, subiu 1,17%, depois de ter caído 2,04% (revisado, de -1,76%) em agosto.

O índice de serviços caiu 0,06% após ter caído 0,04% (revisado, de 0,24%) no mês anterior; o da indústria recuou 0,42%, após ter subido 0,74% (revisado, de 0,87%) em agosto; e o de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - caiu 0,26%, após avançar 0,01% (revisado, de 0,11%) no mês anterior.

Interanual

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na comparação com setembro de 2025, o IBC-Br total caiu 0,01% na série sem ajuste sazonal, resultado inferior à mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que previa alta de 0,45%. As estimativas do mercado iam de queda de 0,80% a aumento de 1,60%.

O índice ex-agropecuária recuou 0,21% na comparação interanual, após alta de 0,73% (revisado, de 0,91%) no mês anterior. O da agropecuária subiu 2,16%, após uma alta de 3,69% (revisado, de 5,76%) em agosto.

O indicador de serviços avançou 0,27%, após alta de 1,04% (revisado de 1,29%) no mês anterior. O índice da indústria caiu 1,09%%, depois de ter subido 0,31% (revisado, de 0,36%. O índice de impostos recuou 0,83%, após avançar 0,27% (revisado, de 0,35%) em agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trimestre

O IBC-Br caiu 0,86% no terceiro trimestre de 2026, em comparação aos três meses anteriores, na série com ajuste sazonal. O índice ex-agro recuou 0,86% e o específico do agro 1,98%. A indústria caiu 1,15%, os serviços diminuíram 0,46% e os impostos recuaram 1,02%.

Frente ao terceiro trimestre de 2025, na série sem ajuste sazonal, o IBC-Br total cresceu 0,70%. O índice ex-agropecuária teve alta de 0,51%, enquanto o específico do agro subiu 3,21%. O índice de serviços subiu 0,90%, o da indústria caiu 0,18% e o de impostos avançou 0,09%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acumulado de 12 meses

O IBC-Br acumulou alta de 1,43% nos 12 meses encerrados em setembro na série sem ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda-feira. É uma desaceleração frente ao mesmo período até agosto, quando a alta era de 1,62% (revisado, de 1,61%).

O índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor, cresce 1,40%. Em agosto, avançava 1,60% (revisado, de 1,59%). O indicador da agropecuária acumula alta de 2,52% nos 12 meses até julho, contra 2,64% (revisado, de 2,73%) no mesmo período até o mês anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também em 12 meses, a taxa acumulada pelo IBC-Br da indústria passou de 0,74% (revisado, de 0,75%) para 0,45%. O índice de serviços passou de 2,04% (revisado, de 2,03%) para 1,87%. O indicador de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - passou de 0,95% (revisado, de 0,94%) para 0,74%.

Acumulado do ano

No acumulado de janeiro a setembro de 2026, o IBC-Br total cresceu 1,39% frente ao mesmo período de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O índice ex-agropecuária avança 1,37%, enquanto o indicador do agro sobe 2,22%.

O índice da indústria aumenta 0,42%, o de serviços sobe 1,83% e o de impostos avança 0,85%.