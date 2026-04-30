Indicador de Incerteza sobe 2,2 pontos em abril ante março, revela FGV

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) aumentou 2,2 pontos em abril ante março, para 117,2 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br ficou estável.

"A segunda alta consecutiva do Indicador de Incerteza reflete a manutenção das incertezas externas e seus impactos na economia brasileira. O componente de Mídia subiu motivado pelo debate público nos veículos de comunicação sobre os desdobramentos da Guerra entre Irã, Israel e EUA, e as tensões que o conflito trouxe para o contexto mundial. Mas a principal contribuição para a alta do IIE-Br no mês veio do componente de Expectativas, que subiu refletindo uma maior dispersão das previsões para a taxa Selic e a inflação nos próximos 12 meses", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

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O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

"A alta do IIE-Br leva o indicador para o maior nível desde abril do ano passado, quando ele havia sido impactado pela política tarifária agressiva no início do governo Trump II. A manutenção de um nível elevado de incerteza econômica no país continua sendo determinada pelo turbulento cenário internacional", completou Gouveia.

O componente de Mídia subiu 1,1 ponto, para 118,3 pontos, contribuindo com 1,0 ponto para o IIE-Br do mês. O componente de Expectativas avançou 6,3 pontos, para 105,9 pontos, contribuindo com 1,2 ponto para o índice de abril.

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A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.