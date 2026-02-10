Indicador de difusão do IPCA sobe de 60% em dezembro para 64% em janeiro
Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 10:48:00 Editado em 10.02.2026, 10:55:47
O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 60% em dezembro para 64% em janeiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A difusão de itens alimentícios saiu de 55% em dezembro para 61% em janeiro.
Já a difusão de itens não alimentícios sai de 65% em dezembro para 66% em janeiro.
