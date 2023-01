Indicado à presidência da Petrobras diz estar compondo diretorias ainda

Matheus Piovesana, Célia Froufe, Antonio Temoteo, Eduardo Gayer e Eduardo Rodrigues. Colaborou Isabela Moya (via Agência Estado)

Indicado à presidência da Petrobras pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Jean Paul Prates (PT-RN) disse que ainda não tem o desenho da diretoria que deve empossar quando assumir a estatal. "Estou compondo ainda (as diretorias)", disse ele, ao sair da cerimônia de transmissão de cargo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que comandará a pasta.

Prates disse que, de acordo com as regras previstas pelo estatuto da Petrobras, ele deve assumir a companhia dentro de oito a dez dias.

A Petrobras informou na manhã desta quarta-feira, 4, em fato relevante, que seu Conselho de Administração aprovou o encerramento antecipado do mandato de Caio Mário Paes de Andrade como presidente da Petrobras, com efeitos a partir desta quarta, e nomeou como presidente interino da companhia o diretor executivo de Desenvolvimento da Produção, João Henrique Rittershaussen, até a eleição e posse de novo presidente.

A companhia informou também que Caio Mário Paes de Andrade renunciou nesta quarta-feira ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia.