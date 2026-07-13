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Índia: inflação acelera em junho, em meio a guerra no Irã e mês mais seco desde 1901

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 19:09:00 Editado em 13.07.2026, 19:20:05
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O crescimento dos preços ao consumidor na Índia acelerou em junho, à medida que o conflito no Oriente Médio continuou a elevar os custos, apoiando o argumento para aumentos nas taxas de juros pelo Reserve Bank of India (RBI, em inglês).

O índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) indiano subiu 4,38% no mês passado, em comparação com um aumento de 3,93% em maio, mostraram dados do governo, a leitura mais alta deste ano e desde que o governo reformulou a série de dados do índice de preços ao consumidor em janeiro.

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A leitura superou os 4,2% esperados por economistas em uma pesquisa do Wall Street Journal. Aumentos nos preços dos alimentos e um impacto retardado dos aumentos nos preços dos combustíveis adicionaram pressões inflacionárias na Índia, assim como em outras economias dependentes de importações de petróleo e gás.

Interrupções no fornecimento relacionadas ao clima também afetam a agricultura e elevam os preços dos alimentos. A inflação dos alimentos acelerou para 5,32% em junho, ante 4,78% em maio.

A Índia registrou seu quinto junho mais seco desde que os registros de chuvas em todo o país começaram em 1901, disse a Moody's Analytics. Segundo a agência, a área plantada com culturas de verão do Hemisfério Norte até o final de junho foi quase 23% menor do que no mesmo período em 2025, com o arroz desacelerando em 25%, citando dados do governo.

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Funcionários do banco central em toda a Ásia já recorreram ao aperto preventivo da política monetária, mas o RBI permaneceu firmemente à margem. Em sua última reunião em junho, o BC da Índia manteve as taxas estáveis, dizendo que a economia indiana se manteve bem contra os ventos contrários decorrentes do conflito no Oriente Médio.

Os formuladores de políticas também estão monitorando de perto a rupia em meio a preocupações com saídas de capital e a crescente conta de importação da Índia. A moeda tem permanecido sob pressão nos últimos meses devido à sensibilidade do país aos preços do petróleo e aos riscos de financiamento externo.

Dados do governo, também divulgados hoje, mostram que o déficit comercial da Índia aumentou para US$ 30,43 bilhões em junho, ante US$ 28,21 bilhões em maio e US$ 19,10 bilhões no mesmo período do anterior. No mês passado, as importações indianas caíram a US$ 70,84 bilhões, enquanto as exportações cederam para US$ 40,41 bilhões.

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Os números surgem enquanto a Índia busca atrair fabricantes globais e reduzir atritos comerciais com Washington, e os EUA visam reduzir barreiras para seus exportadores e reequilibrar uma relação comercial na qual a Índia mantém um superávit persistente.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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