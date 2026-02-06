Leia a última edição
Economia

ECONOMIA

Índia: banco central mantém taxa básica de juros em 5,25% ao ano, de acordo com as expectativas

Escrito por Vinícius Novais (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 07:04:00 Editado em 06.02.2026, 07:15:39
O banco central da Índia (RBI) manteve nesta sexta-feira, 6, a taxa básica de juros em 5,25% ao ano. A decisão veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Em comunicado, o RBI afirma que os ventos contrários externos se intensificaram, apesar de acordos comerciais considerados promissores. Mesmo assim, a instituição entende que as perspectivas de inflação e crescimento são positivas no curto prazo.

As projeções de inflação, segundo o banco central indiano, aumentaram para refletir a alta nos preços dos metais preciosos. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) é estimada em 2,1% para este ano; já a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre subiu para 6,9%.

