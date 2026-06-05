Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Índia anuncia pacote para atrair capital estrangeiro e fortalecer mercado de títulos públicos

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 07:50:00 Editado em 05.06.2026, 07:59:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governo da Índia anunciou nesta sexta-feira (5) um pacote de reformas para atrair capital estrangeiro e fortalecer o mercado de títulos públicos (G-Secs), com medidas voltadas a ampliar a participação de investidores externos em ações e renda fixa. As iniciativas, divulgadas pelo Ministério das Finanças, buscam reduzir entraves operacionais, simplificar o acesso ao mercado e estimular fluxos mais estáveis de recursos de longo prazo, em um momento em que a rupia vem atingindo sucessivas mínimas recordes ante o dólar.

No segmento de ações, o governo vai ampliar o acesso de pessoas físicas residentes fora da Índia (PROIs, na sigla em inglês) ao mercado acionário local. Conforme anunciado no Orçamento do ano fiscal de 2026-27, esses investidores poderão aplicar em ações de companhias indianas listadas por meio do Portfolio Investment Scheme - mecanismo que até então estava disponível apenas a indianos não residentes (NRIs) e cidadãos de origem indiana (OCIs). Pelas novas regras, o limite de investimento por PROI em uma mesma empresa subirá de 5% para 10%, enquanto o teto agregado para todos os PROIs avançará de 10% para 24%. Para implementar a mudança, o Departamento de Assuntos Econômicos publicará a terceira emenda de 2026 às regras de instrumentos não relacionados a dívida no âmbito do Foreign Exchange Management Act (FEMA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em relação ao mercado de renda fixa, o governo informou que vai rever o marco regulatório para investimentos de investidores de portfólio estrangeiros (FPIs) em títulos públicos. Pelo Fully Accessible Route (FAR), será ampliada a lista de papéis elegíveis para incluir novas emissões com vencimentos de 15, 30 e 40 anos, além de títulos soberanos verdes (Sovereign Green Bonds) em prazos compatíveis com os elegíveis ao FAR.

Já no chamado General Route, serão eliminadas três restrições: limite de investimento de curto prazo, limite de concentração e limite por papel. Permanecerá, contudo, o teto quantitativo global para estrangeiros - de 6% do estoque de títulos do governo central e 2% do estoque de títulos dos governos estaduais (SGSs). As subcategorias de limites hoje existentes ("geral" e "longo prazo") também serão unificadas em um único limite para G-Secs e, separadamente, para SGSs.

Outra mudança relevante é tributária. Para tornar o país mais competitivo na disputa por capital global, o governo decidiu isentar FPIs de imposto de renda sobre juros e ganhos de capital associados a investimentos em G-Secs. A medida entra em vigor em 1º de abril de 2026 e vale para rendimentos e ganhos apurados a partir dessa data. Isenção semelhante também foi concedida ao Bank for International Settlements (BIS) para receitas de juros e ganhos de capital com títulos públicos indianos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Ministério das Finanças, o conjunto de reformas deve contribuir para uma curva de juros mais bem formada e estimular entradas sistemáticas de capital "paciente" de longo prazo - como recursos de fundos de pensão, seguradoras e fundos soberanos - além de reforçar os fluxos de divisas para o país.

Mais cedo, o banco central da Índia (RBI, na sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros em 5,25% pela terceira vez consecutiva, como previsto pela maioria dos analistas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Capital Estrangeiro Índia pacote
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV