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Independência de BCs é proteção a pressões políticas de curto prazo, diz Bailey, do BoE

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, afirmou que a independência do banco central não significa afastamento da democracia. Um BC independente é um agente importante para proteção contra pressões políticas de curto prazo dentro de uma estrutura democrática, disse.

Em participação em conferência da LSE TRIUM, o dirigente citou, contudo, que a legitimidade de um Banco Central deriva de uma delegação parlamentar e de prestação de contas que acompanha essa independência. "É a base sobre a qual a independência se fundamenta legitimamente", disse.

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"Os bancos centrais não podem presumir legitimidade. Devem explicar suas decisões com clareza", afirmou Bailey, que não apresentou sinalizações sobre a política monetária britânica em seu discurso nesta sexta-feira.

A fala tem como pano de fundo mudanças pretendidas pelo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, na forma de condução do Banco Central americano, incluindo ideias como as de reduzir a frequência de reuniões decisórias de política monetária.

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