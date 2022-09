INDC: Busca por crédito no País cresce 8% em julho ante igual mês de 2021

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

A busca por financiamento no País subiu 6% em julho na comparação com junho deste ano e cresceu 8% em relação ao sétimo mês de 2021. É o que mostra o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC).

O indicador mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços.

A alta do INDC em julho ante o mesmo mês do ano passado foi puxada pelo setor financeiro, que registrou expansão de 16% no período. Já a demanda por crédito no varejo e em serviços apresentou queda de 17% e de 1%, respectivamente.

No confronto com junho, houve declínio na busca por crédito apenas no varejo, de 16%. Em contrapartida, a procura por financiamento em bancos e serviços subiram, pela ordem, 11% e 14%.

Na avaliação do diretor da Neurotech, Breno Costa, os números indicam que o mercado tenta equilíbrio, dado o cenário de inadimplência, endividamento dos brasileiros e custo do dinheiro. "Estamos com movimento errático enquanto esse equilíbrio não for alcançado", diz.

Segmento

De acordo com o levantamento, todas as categorias registraram queda na busca por crédito em julho ante junho. Na parte de eletrodomésticos, houve declínio de 4%; de 29% em supermercados, de 14% em Vestuário, de 9% em Móveis e 18% em Lojas de Departamentos. O único a registrar alta, de 71%, foi o item Outros.

Na comparação com julho de 2021, o único a registrar alta foi o setor de supermercados, de 20%. Todos os demais tiveram desempenho negativo na procura por crédito: eletrodomésticos (-39%), vestuário (-11%), móveis (-10%), lojas de departamentos (-15%) e outros (-6%).