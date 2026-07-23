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ECONOMIA

Inda: vendas de aço têm queda de 6,9% em junho ante maio e alta anual de 1,2%

Escrito por Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 12:13:00 Editado em 23.07.2026, 12:23:16
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As vendas de aços planos da rede de distribuidores associada ao Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) contabilizaram queda de 6,9% em junho, quando comparadas a maio, atingindo o montante de 317,7 mil toneladas. Sobre igual mês do ano passado, quando foram vendidas 313,8 mil toneladas, houve alta de 1,2%.

As compras do mês de junho registraram queda de 4,9% perante o mês de maio, com volume total de 323,8 mil toneladas. Frente a junho do ano passado, a alta foi de 4,4%.

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Em número absoluto, o estoque de junho apresentou alta de 0,5% em relação ao mês anterior, com o montante de 1,162 milhão de toneladas. O giro de estoque fechou em 3,7 meses.

As importações, por sua vez, encerraram o mês de junho com alta de 97,9% em relação ao mês anterior, com volume total de 239,1 mil toneladas. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior , as importações registraram queda de 35,6%.

Para julho de 2026, a expectativa da rede associada ao Inda é de que as compras e vendas registrem uma queda de 2%, quando comparadas a junho de 2026.

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