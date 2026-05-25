Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Incerteza sobre ambiente externo aumentou com conflito EUA e Irã, diz REF do BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 08:48:00 Editado em 25.05.2026, 08:59:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A incerteza sobre o ambiente externo aumentou no segundo semestre de 2025, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do Banco Central, referente ao período e divulgado nesta segunda-feira, 25.

Segundo o BC, a eclosão do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã elevou consideravelmente a incerteza sobre o cenário global, na medida em que seus impactos vêm se estendendo na região e o fluxo de commodities pelo Estreito de Ormuz vem sendo afetado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A autoridade monetária, porém, pondera que apesar da incerteza sobre as políticas econômicas ao longo do ano e do aumento das tarifas norte-americanas, o crescimento global encerrou 2025 acima do esperado em seu início.

Também observa que a oferta de linhas de funding externo ao Sistema Financeiro Nacional segue abundante e superior à demanda, sem indícios de pressão sobre os preços no curto prazo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AMBIENTE EXTERNO Bc REF
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV