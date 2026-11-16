Incerteza global com juro dos EUA e risco fiscal no Brasil derrubam Ibovespa para os 169 mil
A cautela dos mercados internacionais diante das expectativas de juros mais elevados nos Estados Unidos do que se previa inicialmente e das incertezas relacionadas à inteligência artificial (IA) contamina o Ibovespa nesta segunda-feira, 16. O principal indicador da B3 recua e já perdeu quase 2.800 pontos entre a abertura na máxima (172.457,56) e mínima em 169.661 (-1,62%), ainda sob influência das dúvidas fiscais. O governo corre para aprovar, ainda nesta semana, o pacote de ajuste das contas públicas, cuja estimativa é de uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027.
"O índice cai, em meio a uma somatória de fatores", diz João Ferreira, sócio da One. No exterior, ainda repercute o caso da Nvidia. "Os juros dos Treasuries estão abrindo e as bolsas dos EUA em correção", afirma. "No mercado doméstico não é muito diferente, principalmente devido à incerteza fiscal. Permanece uma rejeição grande do mercado ao pacote fiscal do governo. Acaba desestimulando alocação", completa Ferreira, da One.
Ainda pesam ruídos políticos, como relatos de ida do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, para o Ministério da Fazenda.
Há especulação quanto a saídas de capital estrangeiro da Bolsa. Um retrato disso é o recuo de 2,20 do EWZ - principal ETF de ações do Brasil negociado em Nova York.
Investidores também digerem o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro, que caiu 0,25% na comparação com agosto, reforçando desaceleração econômica. O recuo foi menos intenso do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast (-0,30%). O dado, porém, não deve alterar as apostas de manutenção da Selic em 13,75% na reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom), apesar da elevação das projeções de inflação no boletim Focus, especialmente para 2027.
No exterior, o petróleo cai, em meio a temores de menor oferta da commodity, enquanto o minério de ferro fechou em queda de 3,28% em Dalian, na China, onde o banco central decide os juros nesta semana. Além disso, os mercados monitoram, hoje e nos próximos dias, declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed), incluindo as do presidente da instituição, Kevin Warsh. Outro ponto de atenção é o balanço trimestral da Nvidia após a saída de Jensen Huang do cargo de CEO da empresa.
No cenário doméstico, a proposta de ajuste fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que prevê uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027, desagradou a economistas e deputados da esquerda. Para os primeiros, a medida vai na direção certa, mas é tímida demais. Já a ala à esquerda considera o pacote austero demais, uma espécie de "tesourada".
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), disse esperar que o projeto de ajuste das contas públicas seja encaminhado à Câmara dos Deputados nesta semana, após a votação dos destaques pelo Senado, prevista para amanhã.
"As medidas tímidas do governo não foram suficientes para reduzir a percepção de risco, o que ficou evidenciado no fechamento do dólar em R$ 5,65/US$ na semana passada e em novas pressões nos juros longos", diz em nota Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria
Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,66%, aos 172.457,76 pontos, acumulando valorização de 2,35% na semana.