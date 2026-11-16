A cautela dos mercados internacionais diante das expectativas de juros mais elevados nos Estados Unidos do que se previa inicialmente e das incertezas relacionadas à inteligência artificial (IA) contamina o Ibovespa nesta segunda-feira, 16. O principal indicador da B3 recua e já perdeu quase 2.800 pontos entre a abertura na máxima (172.457,56) e mínima em 169.661 (-1,62%), ainda sob influência das dúvidas fiscais. O governo corre para aprovar, ainda nesta semana, o pacote de ajuste das contas públicas, cuja estimativa é de uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027.

"O índice cai, em meio a uma somatória de fatores", diz João Ferreira, sócio da One. No exterior, ainda repercute o caso da Nvidia. "Os juros dos Treasuries estão abrindo e as bolsas dos EUA em correção", afirma. "No mercado doméstico não é muito diferente, principalmente devido à incerteza fiscal. Permanece uma rejeição grande do mercado ao pacote fiscal do governo. Acaba desestimulando alocação", completa Ferreira, da One.

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Ainda pesam ruídos políticos, como relatos de ida do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, para o Ministério da Fazenda.

Há especulação quanto a saídas de capital estrangeiro da Bolsa. Um retrato disso é o recuo de 2,20 do EWZ - principal ETF de ações do Brasil negociado em Nova York.

Investidores também digerem o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro, que caiu 0,25% na comparação com agosto, reforçando desaceleração econômica. O recuo foi menos intenso do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast (-0,30%). O dado, porém, não deve alterar as apostas de manutenção da Selic em 13,75% na reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom), apesar da elevação das projeções de inflação no boletim Focus, especialmente para 2027.

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No exterior, o petróleo cai, em meio a temores de menor oferta da commodity, enquanto o minério de ferro fechou em queda de 3,28% em Dalian, na China, onde o banco central decide os juros nesta semana. Além disso, os mercados monitoram, hoje e nos próximos dias, declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed), incluindo as do presidente da instituição, Kevin Warsh. Outro ponto de atenção é o balanço trimestral da Nvidia após a saída de Jensen Huang do cargo de CEO da empresa.

No cenário doméstico, a proposta de ajuste fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que prevê uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027, desagradou a economistas e deputados da esquerda. Para os primeiros, a medida vai na direção certa, mas é tímida demais. Já a ala à esquerda considera o pacote austero demais, uma espécie de "tesourada".

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), disse esperar que o projeto de ajuste das contas públicas seja encaminhado à Câmara dos Deputados nesta semana, após a votação dos destaques pelo Senado, prevista para amanhã.

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"As medidas tímidas do governo não foram suficientes para reduzir a percepção de risco, o que ficou evidenciado no fechamento do dólar em R$ 5,65/US$ na semana passada e em novas pressões nos juros longos", diz em nota Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,66%, aos 172.457,76 pontos, acumulando valorização de 2,35% na semana.