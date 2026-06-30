Incerteza da Economia sobe 0,4 ponto em junho, para 111,3 pontos, revela FGV

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 0,4 ponto em junho, para 111,3 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador recuou 1,2 ponto, para 113,1 pontos, informou a FGV nesta terça-feira, 30.

O componente de Mídia do IIE-Br recuou 0,5 ponto, para 109,3 pontos, contribuindo negativamente com 0,4 ponto para o resultado agregado. O componente de Expectativas, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, subiu 3,7 pontos no mês, passando a 114,5 pontos, maior nível desde dezembro de 2024, e contribuindo positivamente com 0,8 ponto para a alta do IIE-Br.

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"Após forte recuo no mês passado, o Indicador de Incerteza subiu moderadamente em junho, influenciado apenas pelo componente de Expectativa, que retornou ao maior nível desde dezembro de 2024", disse em nota a economista do FGV IBRE, Anna Carolina Gouveia.

Segundo ela, a alta refletiu o aumento das incertezas em torno das expectativas para variáveis macroeconômicas chaves da economia nos próximos 12 meses, especialmente quanto à taxa de juros.

"A incerteza em relação à trajetória da política monetária nos próximos meses decorre de fatores de origem externa, como as tensões geopolíticas globais e o fenômeno El Niño, e internos, como as medidas de estímulo ao consumo, com possível impacto sobre os preços", explicou a economista, ressaltando que o IIE-Br retornou ao nível que reflete uma incerteza moderadamente elevada e deverá oscilar próximo a essa faixa nos meses seguintes.