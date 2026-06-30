Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Incerteza da Economia sobe 0,4 ponto em junho, para 111,3 pontos, revela FGV

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 10:15:00 Editado em 30.06.2026, 10:23:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 0,4 ponto em junho, para 111,3 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador recuou 1,2 ponto, para 113,1 pontos, informou a FGV nesta terça-feira, 30.

O componente de Mídia do IIE-Br recuou 0,5 ponto, para 109,3 pontos, contribuindo negativamente com 0,4 ponto para o resultado agregado. O componente de Expectativas, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, subiu 3,7 pontos no mês, passando a 114,5 pontos, maior nível desde dezembro de 2024, e contribuindo positivamente com 0,8 ponto para a alta do IIE-Br.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Após forte recuo no mês passado, o Indicador de Incerteza subiu moderadamente em junho, influenciado apenas pelo componente de Expectativa, que retornou ao maior nível desde dezembro de 2024", disse em nota a economista do FGV IBRE, Anna Carolina Gouveia.

Segundo ela, a alta refletiu o aumento das incertezas em torno das expectativas para variáveis macroeconômicas chaves da economia nos próximos 12 meses, especialmente quanto à taxa de juros.

"A incerteza em relação à trajetória da política monetária nos próximos meses decorre de fatores de origem externa, como as tensões geopolíticas globais e o fenômeno El Niño, e internos, como as medidas de estímulo ao consumo, com possível impacto sobre os preços", explicou a economista, ressaltando que o IIE-Br retornou ao nível que reflete uma incerteza moderadamente elevada e deverá oscilar próximo a essa faixa nos meses seguintes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FGV IIE-BR junho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV