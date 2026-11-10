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ECONOMIA

Incerteza com relação aocenário externo segue em níveis elevados, aponta ata do Copom

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou nesta terça-feira, 10. que a incerteza com relação ao cenário externo segue em níveis elevados. "A continuidade de indefinições em relação aos desdobramentos das tensões geopolíticas e seus efeitos sobre preços de commodities e insumos alteraram expectativas sobre a condução da política monetária nas principais economias avançadas", afirmou.

A avaliação está na ata da reunião de novembro do colegiado, publicada na manhã desta terça. No encontro, o Copom decidiu manter a Selic em 13,75% ano, interrompendo o ciclo de cortes que começou em março.

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No documento, o colegiado repetiu a mensagem que já havia trazido no comunicado, publicado na última quarta-feira, 4, de que o ambiente externo tornou-se mais adverso em função do prolongamento dos conflitos armados no Oriente Médio, com impactos altistas sobre o preço do petróleo e derivados, e da política monetária mais restritiva nas economias avançadas.

"Tal cenário exige cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities", afirmou.

Sustentabilidade da dívida

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O Copom reafirmou na ata que a política fiscal tem potencial para impactar no prêmio a termo da curva de juros e na percepção sobre a sustentabilidade da dívida.

"A política fiscal tem um impacto de curto prazo, majoritariamente por meio de estímulo à demanda agregada, e uma dimensão mais estrutural, que tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e impactar o prêmio a termo da curva de juros. Uma política fiscal que atue de forma contracíclica e contribua para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta", repetiu.

Além disso, o BC voltou a citar que o esmorecimento no esforço fiscal pode elevar a taxa de juros neutra da economia. O Copom ainda reforçou a necessidade de políticas fiscais e monetária estarem harmoniosas. "O Comitê reafirma a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade", completou.

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Terminando mais uma vez com um tom mais firme, a ata enfatizou que o colegiado "mantém a firme convicção de que as políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas. Em particular, o debate do Comitê reforça, novamente, a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas".

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BC/COPOM/ATA cenário externo
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