Incêndio atinge fábrica de velas em Mauá, na Grande SP
Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 07:37:00 Editado em 11.05.2026, 07:49:08
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Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de velas na madrugada desta segunda-feira, 11, em Mauá, na Grande São Paulo. O fogo ocorre em um imóvel localizado na Rua Aulivieri Bozzato.
Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas foram enviadas ao local para atuar no combate às chamas. As equipes trabalham em três frentes de operação para tentar controlar o incêndio.
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Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Imagens gravadas por moradores e postadas nas redes sociais mostram o fogo de grandes proporções consumindo parte da estrutura da fábrica.
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