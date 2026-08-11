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INCC/Sinapi sobe 0,44% em julho após avanço de 1,19% em junho

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
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O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) divulgado nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) subiu 0,44% em julho. O resultado sucede avanço de 1,19% em junho.

No ano, o índice acumula alta de 4,94%.

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A taxa acumulada em 12 meses foi de 7,40%, ante taxa de 7,26% até junho.

Segundo o IBGE, o custo nacional da construção foi de R$ 1985,10 por metro quadrado em julho.

A parcela dos materiais teve alta de 0,48%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,39%.

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IBGE/INCC-SINAPI/JULHO
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