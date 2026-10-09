INCC/Sinapi sobe 0,30% em setembro ante alta de 0,44% em agosto

O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi), divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subiu 0,30% em setembro. O resultado sucede um avanço de 0,44% em agosto e representa a segunda menor taxa do ano.

No ano, o índice acumulado está em 5,72%. A taxa acumulada em 12 meses foi de 6,81%.

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Segundo o IBGE, o custo nacional da construção foi de R$ 1.999,73 por metro quadrado em setembro. A parcela dos materiais teve elevação de 0,28%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,33%.