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INCC-M sobe 0,35% em outubro após alta de 0,25% em setembro, mostra FGV

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou o ritmo de alta a 0,35% em outubro, após avanço de 0,25% em setembro, de acordo com a Fundação Getulio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula valorização de 6,75% nos últimos 12 meses e de 6,23% no ano.

Os preços de Materiais e Equipamentos avançaram de 0,17% em setembro para 0,41% em outubro. Já o preço dos serviços passou de 0,15% para 0,31% no período.

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O item Mão de Obra, por outro lado, perdeu força, passando de 0,37% na última divulgação para 0,27% nesta leitura.

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FGV/INCC-M/OUTUBRO
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