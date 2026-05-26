INCC-M desacelera a 0,77% em maio, após alta de 1,04% em abril, revela FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) reduziu o ritmo de alta a 0,77% em maio, após avanço de 1,04% em abril, de acordo com a Fundação Getulio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula valorização de 6,82% nos últimos 12 meses.

Os preços de Materiais, Equipamentos e Serviços desaceleraram a 1,02% em maio, em comparação com a alta de 1,35% em abril, puxados por materiais para estrutura (1,82% para 0,99%). O preço dos serviços também reduziu o ritmo de alta, de 0,97% no mês anterior para 0,50% agora, também segundo a FGV.

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A Mão de Obra também arrefeceu nesta leitura, a 0,43%, ante expansão de 0,61% na divulgação anterior.

Influências

As principais influências para a desaceleração no INCC-M derivaram de condutores elétricos (0,13% para -0,18%); dobradiças e fechaduras (0,96% para -0,16%) e vidros (0,22% para -0,03%).

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Na outra ponta, puxaram o índice para cima tubos e conexões de PVC (5,11% para 2,82%); massa de concreto (4,39% para 1,39%); cimento portland comum (3,02% para 2,51%); blocos de concreto (1,48% para 1,08%) e impermeabilizante (1,36% para 2,78%).