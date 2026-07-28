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ECONOMIA

INCC-M desacelera a 0,62% em julho, após alta de 0,85% em junho, revela FGV

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 08:38:00 Editado em 28.07.2026, 08:48:11
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O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou o ritmo de alta a 0,62% em julho, após avanço de 0,85% em junho, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com esse resultado, o índice acumula valorização de 6,40% nos últimos 12 meses.

Os preços de Materiais, Equipamentos e Serviços desaceleraram a 0,40% em julho, em comparação com a alta de 0,80% em junho, puxados por materiais para estrutura (0,73% para 0,26%). O preço dos serviços também reduziu o ritmo de alta, de 0,28% no mês anterior para 0,25% agora, também segundo a FGV, refletindo projetos (0,33% para 0,22%).

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A Mão de Obra, por sua vez, acelerou nesta leitura o ritmo de valorização para 0,93%, ante expansão de 0,91% na divulgação anterior.

Influências

As principais influências para a alta no INCC-M derivaram de pedreiro (0,96% para 1,23%); carpinteiro (fôrma, esquadria e telhado) (1,09% para 1,36%); armador ou ferreiro (1,07% para 1,13%); bombeiro (0,97% para 0,91%) e vergalhões e arames de aço ao carbono (0,99% para 0,68%).

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Na outra ponta, puxou o índice para baixo: cimento Portland comum (0,47% para -0,50%).

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