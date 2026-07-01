Inadimplência média no crédito livre sobe a 6,2% em maio, de 6,1% em abril, afirma BC

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A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre aumentou de 6,1% em abril (revisado de 5,8%) para 6,2% em maio, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 1. A taxa para pessoas físicas subiu de 7,4% (revisado de 7,2%) para 7,6%. A das empresas aumentou de 4,0% (revisado de 3,6%) para 4,1%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, avançou de 2,7% para 2,8%, de abril para maio.

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Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 4,6% (revisado de 4,4%) para 4,7%.

Crédito para habitação PF

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,1% em maio, na comparação com abril, informou o Banco Central. O saldo da modalidade atingiu R$ 1,378 trilhão, alta de 12,6% em 12 meses.

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O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física caiu 0,6% em maio, para R$ 412,546 bilhões. No acumulado de 12 meses, cresce 13,5%.

BNDES

O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas aumentou 0,2% em maio, na comparação com abril, informou o BC. Em 12 meses, o estoque cresce 10,4%.

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O saldo das linhas de financiamento agroindustrial do BNDES caiu 0,4% na margem. O financiamento a investimentos aumentou 0,2%, enquanto o crédito para capital de giro cedeu 0,3%.