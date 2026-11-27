A inadimplência do crédito rural para pessoas físicas com recursos direcionados subiu para 9,6% em outubro, de 8,6% em setembro. O resultado está apenas 0,1 ponto porcentual abaixo do recorde da série, de 9,7%, registrado em agosto.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 27, pelo Banco Central. A inadimplência na modalidade acumula alta de 3,0% no ano e avança 3,4% em 12 meses.

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A taxas de mercado, a inadimplência no segmento subiu para 17,2% em outubro, ante 15,9% em setembro. No ano, avança 5,1% . Em 12 meses, cresce 5,7%. A taxas reguladas, a inadimplência passou de 3,6% para 4,4%. No ano, acumula alta de 1,7%. Em 12 meses, de 1,9%.

O saldo da carteira crédito rural pessoa física no sistema financeiro na modalidade de recursos direcionados passou para R$ 550,452 bilhões em outubro, queda de 0,1% em relação a setembro. A abertura cai 1,4% no ano e sobe 0,3% em 12 meses.

Na carteira de crédito rural para pessoa jurídica, a inadimplência passou de 1% em setembro para 0,9% em outubro. A taxas de mercado oscilou de 1,3% para 1,2%, enquanto a taxas reguladas seguiu em 0,4%.