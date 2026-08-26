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Imposto de exportação do petróleo arrecadou R$ 7,982 bi até julho, destaca Receita

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, disse, nesta quarta-feira, 26, que houve uma arrecadação atípica com o Imposto de Exportação de petróleo de R$ 7,982 bilhões no ano até julho. Só no último mês, foram R$ 3,161 bilhões. "A questão da incidência transitória do imposto de exportação sobre o óleo, estamos computando aí o valor de R$ 7,98 bilhões de reais, como valores atípicos", afirmou.

Além disso, o órgão também registrou a arrecadação atípica de R$ 11 bilhões com o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

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Segundo o coordenador de Previsão e Análise da Receita Federal, Marcelo Gomide, essa rubrica pode ser imputada à alta do petróleo no mercado internacional. A projeção é que cerca de metade dessa receita atípica seja disso.

Dessa forma, com os dados disponibilizados, é possível chegar a um cálculo de receita extraordinária de petróleo na casa dos R$ 13,4 bilhões até julho só nas receitas administradas.

Royalties, participações e outras fontes de receitas afetadas pela alta internacional do petróleo entram nas receitas não administradas. Estas já somam R$ 85,312 bilhões no ano até julho, alta de 7,33% em relação ao ano passado já descontada a inflação.

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RECEITA/ARRECADAÇÃO/JULHO/ABERTURAS/EXPORTAÇÃO/IMPOSTO
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