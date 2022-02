Da Redação

Imperdível: SulAmérica ataca mercado de planos de saúde

Você sabia que a SulAmérica tem usado diversas estratégias para crescer no ramo de saúde? Então, veja todas as informações sobre o mercado e como funciona o plano de saúde SulAmérica preço.

O que a SulAmérica oferece?

A SulAmérica é um grupo segurador independente que oferece produtos de seguros, com diversos tipos de planos. O mesmo atua no mercado há mais de 120 anos, o que comprova o seu nível de experiência no ramo em que atua.

Por ter um grande nível de atuação no ramo de segurador, sabe exatamente do que cada cliente precisa e quais os melhores benefícios para oferecer aos seus clientes e futuros clientes.

Antes, a mesma atuava em diversos segmentos, tanto para veículos, previdência e muito mais. Atualmente, a empresa está tentando se consolidar no mercado e mudando o seu rumo.

O grupo está buscando fazer nome no ramo de saúde e vem buscando algumas estratégias e oportunidades no mercado. Um grande investimento feito pela organização recentemente, foi comprar a Sompo Saúde por 230 milhões e acelerar o seu crescimento no ramo de plano de saúde SulAmérica preço.

A SulAmérica comprou a Sompo Saúde?

Sim, a SulAmérica comprou recentemente a Sompo Saúde recentemente e encontrou uma grande oportunidade no ramo de saúde. A Sompo Saúde é uma empresa que também oferece diversas opções de produtos e planos no setor de saúde.

Além disso, a empresa possui uma grande atuação no estado de São Paulo e com um grande número de clientes neste setor. Sendo assim, se tornou uma grande linha de estratégia para a SulAmérica.

Com esta grande compra, a SulAmérica passa a criar planos de saúde com preço acessíveis para as empresas. Sendo assim, veja as principais informações, como a cotação plano de saúde SulAmérica.

Como funciona o plano de saúde SulAmérica empresas?

Este é um plano de saúde totalmente pensado em empresas que buscam oferecer aos seus colaboradores um ótimo convênio médico. A empresa possui uma rede credenciada com os melhores hospitais da cidade de São Paulo. Ainda, oferece opção de reembolso em consultas e procedimentos.

A contratação do plano de saúde SulAmérica preço pode ser contratado a partir de 02 vidas. Além disso, este é um tipo de plano também disponível para Microempreendedor Individual (MEI), apenas depois de 180 dias após a abertura do CNPJ.

O plano de saúde SulAmérica preço oferece alguns planos de saúde na modalidade empresarial, são eles:

● Exato (E)

● Exato (A)

● Especial 100 R1 (A)

Cada um desses planos possui os seus benefícios e características. Sendo assim, antes de fazer qualquer solicitação, é importante fazer qualquer cotação.

Além disso, os valores podem mudar de acordo com a região em que a sua empresa está cadastrada. O plano de saúde SulAmérica preço são a partir de R$ 107,88. Uma característica importante sobre a cotação plano de saúde SulAmérica, é que os valores variam de acordo com a faixa etária de cada pessoa.

3 Benefícios de ter o plano de saúde SulAmérica preço?

O plano de saúde SulAmérica preço possui diversos benefícios e se diferencia de diversos planos que existem no mercado. Sendo assim, veja a seguir os principais benefícios que o plano SulAmérica oferece.

1- Diferentes tipos de plano de saúde SulAmérica preço

O plano de saúde SulAmérica preço podem ser variados e se encaixam de acordo com a necessidade de cada cliente. Ou seja, é um plano que você pode escolher todos os benefícios que se encaixam com a sua situação atual.

2- O cliente possui livre escolha do centro médico e especialista

Um dos principais benefícios oferecidos pelo plano de saúde SulAmérica é que o paciente pode fazer a escolha do centro médico e também especialista para qualquer tipo de situação.

A SulAmérica oferece planos que oferecem esses benefícios, pois sabe que é importante que o paciente tenha a possibilidade de escolher, afinal quando você possui a autonomia de escolher, você se sente mais seguro para o diagnóstico de doenças ou até mesmo tratamentos cirúrgicos.

3- Espera reduzida

Sim, com o plano de saúde SulAmérica preço, o paciente tem uma espera reduzida, no momento de fazer teste diagnósticos ou ter acesso aos resultados.

Além disso, se o paciente possui um problema de saúde específico, a SulAmérica permite que você faça a solicitação de uma consulta diretamente com um especialista. Ou seja, o paciente não precisa passar pelo clínico geral, ser encaminhado para depois passar com o especialista para resolver o seu problema.

Desse modo, se você possui um plano de saúde com o grupo, terá muito mais benefícios, sem contar que terá todo e qualquer tipo de apoio em relação à sua saúde.

Curiosidades sobre o plano de saúde SulAmérica preço

Este é um plano de saúde que pode ser contratado por qualquer pessoa, independente se possui empresa ou não. Sendo assim, é disponibilizado também para pessoas físicas e com preços totalmente acessíveis.

Para contratar estes tipos de plano é muito simples, basta entrar em contato com um especialista que trabalha na empresa e fazer a cotação, ou até mesmo entrar no site oficial da SulAmérica.

Se você possui uma empresa aberta, para fazer a solicitação é importante que tenha a partir de 2 vidas para incluir no plano de saúde. Dependendo da escolha do seu plano, você pode incluir dependentes, tanto com vínculo familiar, quanto com empregatício.

Sendo assim, vale a pena ter acesso a este tipo de plano e verificar as diversas opções que são oferecidas pela empresa.

Porque o plano de saúde SulAmérica preço se diferencia?

O plano de saúde SulAmérica preço se diferencia dos outros tipos de planos, por conta de diversos fatores e um deles que podemos mencionar é o atendimento personalizado, uma ótima opção para quem costuma realizar diversas viagens e muitos descontos em estabelecimentos parceiros.

Atendimento personalizado para você

Sabemos que para cuidar da saúde surgem diversas dúvidas, principalmente quando o assunto é internações e hospitais. Por este fato, a SulAmérica oferece aos seus clientes um aconselhamento telefônico. Mas como funciona? O cliente pode ligar a qualquer momento do dia, independente de qual região seja, para se informar e saber quais atitudes deve tomar em situações de emergência.

Além disso, os profissionais que trabalham neste atendimento personalizado, também auxiliam no processo de alimentação, vacinação, medicamentos, e entre diversos assuntos que estejam ligados à saúde.

Ainda, se você entrou em contato mas mesmo assim continua em dúvida sem saber o que fazer nos momentos de emergência, a empresa disponibiliza uma ambulância para ir até o local e auxiliar no que for necessário.

Ótima opção para você que realiza muitas viagens

Se você costuma fazer muitas viagens, tanto a trabalho, como para lazer, o plano de saúde SulAmérica também pode ser muito bom. Tanto no Brasil, quanto no exterior, a SulAmérica oferece alguns benefícios que se tornam diferenciais. Estes benefícios são:

● Reembolso de passagem que foi perdida;

● Retorno antecipado;

● Prolongamento da estadia;

● Hospedagem para acompanhante de até 5 diárias e muito mais.

A SulAmérica possui parceria com diversos estabelecimentos e você pode ter vantagens

Você também possui acesso a descontos em diversos medicamentos com o plano de saúde SulAmérica.

A empresa possui mais de 10 mil farmácias que são parceiras em todo o Brasil. Sendo assim, é de grande certeza que você encontrará uma farmácia que é parceira na sua região e conseguirá um bom desconto na compra dos seus medicamentos.

Mas como faço para conseguir o desconto? É bem simples, você deve informar na farmácia o seu cartão de identificação do plano.

Além dos descontos em farmácias, a empresa também possui parceria com outros estabelecimentos, como academias e muito mais. Sendo assim, você pode ter acesso a todos estes serviços com muitos descontos.

Este pode ser o plano ideal para sua empresa!

Como visto neste artigo, é possível identificar que o plano de saúde SulAmérica preço e cotação plano de saúde empresarial, é totalmente acessível. Além disso, oferece diversas vantagens para você e os seus funcionários.

Além de ser essencial para a vida de qualquer pessoa, oferece um grande número de vantagens que realmente vale a pena, tanto para a empresa, quanto para todos os colaboradores. Afinal, a saúde de qualquer pessoa deve estar em primeiro lugar.

Sem contar que a empresa pode fazer a contratação dos planos de forma totalmente online, oferecendo assim maior flexibilidade, facilidade e principalmente segurança.

