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ECONOMIA

Impacto fiscal de medidas de Lula é pequeno e absorvível no Orçamento, diz Moretti

Escrito por Franco Dantas, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta terça-feira, 20, em entrevista ao SBT News, que o impacto fiscal das medidas anunciadas pelo governo Lula durante o processo eleitoral é pequeno e absorvível e demanda ajustes no Orçamento dentro da margem.

Segundo o ministro, a soma total das medidas anunciadas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demanda apenas R$ 20 bilhões em remanejamento e não depõem contra a meta de superávit para 2027, com a qual o governo está comprometido a atingir. "Do encontro entre receitas e despesas, a gente preserva nossa meta de resultado para o ano que vem", disse. "O impacto fiscal é muito pequeno, preservado o volume global de despesas, mas o impacto social é gigante", completou.

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Moretti afirmou que as medidas demandam apenas um remanejamento de R$ 20 bilhões devido a uma folga de recursos encontrada no Orçamento. "Foi possível zerar a fila do INSS sobrando um pouco de recursos e essa sobra para 2026 afeta também as contas para 2027", argumentou.

Além disso, a base de despesas discricionárias do governo aumentou, o que permitiu acomodar o Desenrola 3.0 e o PixMEI, que serão incorporados ao Orçamento quando houver aprovação pelo Congresso, afirmou o ministro.

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GOVERNO LULA/IMPACTO FISCAL/ORÇAMENTO/AJUSTES
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