Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

IIF: emergentes voltam a atrair investimentos estrangeiros, com entrada de US$ 18,8 bi em julho

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os fluxos de portfólio de não residentes para mercados emergentes retornaram ao território positivo em julho, segundo relatório do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, em inglês) divulgado nesta terça-feira, 11. Houve entrada de US$ 18,8 bilhões, após saídas de US$ 18,0 bilhões em junho e de US$ 25,2 bilhões em maio -, mas o fluxo positivo permanece bem abaixo dos US$ 46,5 bilhões registrados em julho de 2025.

O mês, entretanto, não trouxe uma normalização completa, diz o IIF. A composição permaneceu fortemente liderada por dívida, e a melhora no total se deu mais ao enfraquecimento da liquidação de ações do que ao retorno da demanda, alerta a instituição. Mesmo assim, diz o IIF, julho marca uma clara ruptura na sequência de saídas agregadas que definiu o final da primavera (do Hemisfério Norte).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os investimentos em dívida de emergentes somaram US$ 26,7 bilhões em julho, com uma distribuição regional ampla: a Ásia emergente atraiu US$ 14,1 bilhões em influxos de dívida, a América Latina US$ 5,9 bilhões, a Europa emergente US$ 4,6 bilhões e o Oriente Médio e Norte da África US$ 2,0 bilhões. Os influxos de dívida, excluindo a China, foram de US$ 30,1 bilhões.

As estratégias de carry trade, segundo o IIF, cresceram cerca de 12% neste ano, melhor desempenho desde 2023. O IIF pontua que três forças podem testar esse equilíbrio. Primeiro, os mercados agora precificam chances de um aumento de juros já em setembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Segundo, a recente intervenção no iene, conduzida em coordenação com o Tesouro dos EUA, introduz uma nova fonte de incerteza para operações de carry financiadas em iene. Terceiro, as tensões geopolíticas têm mostrado uma tendência repetida de aumentar, mantendo o risco de efeitos desiguais entre importadores e exportadores emergentes. "Nenhuma dessas forças ainda perturbou o cenário de fluxos, mas todas trabalham através do mesmo canal, liquidez mais apertada do dólar e carry menos indulgente", enfatiza o IIF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EMERGENTES FLUXO IIF julho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV