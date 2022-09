IICA: ministros de Agricultura das Américas reúnem-se para discutir clima

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ministros e secretários de Agricultura de 30 países das Américas reúnem-se nesta quinta, 22, e sexta, 23, em San José, na Costa Rica, para discutir o papel estratégico do setor agrícola da região no enfrentamento das mudanças climáticas. O encontro ministerial, coordenado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), é preparatório para a Conferência das Partes (COP27) que ocorrerá em novembro, no Egito.

continua após publicidade .

Também participam representantes de organizações multilaterais de crédito e de fundos globais de financiamento climático, informa o IICA. Espera-se que a reunião identifique áreas prioritárias para a ação climática, levando em conta o papel único da agricultura regional na liderança dos esforços globais nessa área; benefícios a serem gerados em termos de segurança alimentar e nutricional, redução da pobreza, sustentabilidade, conservação e gestão da água, entre outros.

A COP27 terá participação dos 197 países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) em que a agricultura terá um forte papel. Em San José, além das discussões ministeriais sobre os desafios e oportunidades para a agricultura regional no contexto atual, serão apresentadas as perspectivas financeiras multilaterais do Fundo Verde do Clima e do Fundo Global de Meio Ambiente (GEF), e os mecanismos da UNFCCC relacionados à agricultura e quais são seus objetivos.